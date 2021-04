AstraZeneca : Des experts allemands déconseillent la seconde dose d'AstraZeneca pour les -60 ans

BERLIN, 1er avril (Reuters) - La commission allemande sur les vaccins, connue sous le nom de STIKO, a recommandé jeudi que les personnes âgées de moins de 60 ans ayant reçu une première injection du vaccin contre le coronavirus d'AstraZeneca reçoive une seconde dose d'un vaccin produit par un autre laboratoire.

Cette nouvelle recommandation, publiée par la STIKO sur son site internet, intervient après que les autorités allemandes ont décidé plus tôt dans la semaine de réserver l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca aux 60 ans et plus. (Madeline Chambers; version française Jean Terzian)