AstraZeneca : La HAS va sans doute recommander les vaccins ARN pour les moins de 55 ans après une première dose d'Astrazeneca-Véran

PARIS, 9 avril (Reuters) - La Haute autorité de santé (HAS) va probablement recommander vendredi de recourir aux vaccins à ARNm contre le COVID-19 en deuxième dose pour les personnes âgées de moins de 55 ans ayant reçu une primo-injection d'AstraZeneca, qui ne sont désormais plus éligibles à ce vaccin réservé aujourd'hui aux populations les plus âgées, a déclaré le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur RTL.

"Ce sera confirmé normalement aujourd'hui", a dit Olivier Véran en précisent ne pas vouloir faire cette annonce à la place de la HAS, autorité indépendante qui organise une conférence de presse dans la matinée sur ce sujet.

"C'est totalement logique", a-t-il ajouté en soulignant qu'il s'agissait d'une mesure de précaution qui n'est pas définitive et pourrait évoluer en fonction de nouvelles données. (Nicolas Delame et Myriam Rivet)