AstraZeneca : Pfizer dit que son vaccin anti-COVID est très efficace contre le variant Delta

par Maayan Lubell

JERUSALEM, 24 juin (Reuters) - Le vaccin produit par Pfizer avec BioNTech >PFE.N< est très efficace contre le variant Delta du COVID-19, a déclaré jeudi un de ses dirigeants en Israël.

D'abord identifié en Inde, ce variant devient peu à peu la principale déclinaison du coronavirus circulant dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la Santé.

"Les chiffres dont nous disposons aujourd'hui, les recherches que nous conduisons en laboratoire, les données en provenance des lieux où le variant indien a remplacé le variant britannique en tant que principal variant, tendent à montrer que notre vaccin est très efficace, à près de 90%, pour éviter le COVID-19", a déclaré Alon Rappaport, directeur médical de Pfizer en Israël, à la radio de Tsahal.

Ces propos corroborent les évaluations données mercredi par une étude de l'université d'Oxford selon laquelle le vaccin de Pfizer-BioNTech, comme celui que produit AstraZeneca, ont une efficacité élevée.

Dans un communiqué transmis par courriel à Reuters, un porte-parole de Pfizer a indiqué que le laboratoire continuait ses essais cliniques avec l'émergence de nouveaux variants afin "d'obtenir le plus d'informations possible sur l'impact de notre vaccin pour neutraliser les souches émergentes" du virus. (Reportage Maayan Lubell, avec la contribution de Steven Scheer et Christine Soares à New York; version française Nicolas Delame)