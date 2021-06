AstraZeneca : essai clinique non-concluant dans le Covid

AstraZeneca a annoncé mardi l'échec d'un essai clinique de phase III portant sur la prévention des formes symptomatiques du Covid-19 chez les personnes exposées au virus.



Le laboratoire indique qu'un traitement à base de son anticorps AZD7442 n'a permis de réduire que de 33% le risque de développer une forme symptomatique de la maladie par rapport à un placebo.



Un niveau jugé 'non-significatif' d'un point de vue statistique par le groupe biopharmaceutique.



Parmi les 1.121 personnes non vaccinées ayant participé à l'étude, 23 ont développé une forme symptomatique de la maladie dans le groupe AZD7442 (qui comptait 749 patients) et 17 dans le groupe placebo (372).



Coté à la Bourse de Londres, le titre AstraZeneca progressait de 0,2% après ces annonces.



