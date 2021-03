AstraZeneca : l'AEM se veut rassurante au sujet du vaccin

Alors que plusieurs pays ont suspendu leur campagne de vaccination avec le vaccin d'AstraZeneca par mesure de précaution à la suite de rapports faisant état d'apparition de caillots sanguins chez les personnes vaccinées, l'Agence européenne du médicament (AEM) se veut rassurante.



L'autorité de santé européenne soutient en effet que ' rien n'indique actuellement que la vaccination soit la cause de ces caillots, qui ne sont d'ailleurs pas répertoriés comme effets secondaires avec ce vaccin '.



Selon l'AEM, ' les avantages du vaccin continuent de l'emporter sur ses risques ' et le vaccin peut donc toujours être administré pendant que l'enquête sur ces événements est en cours.



L'agence rappelle enfin que ' le nombre d'événements thromboemboliques chez les personnes vaccinées n'est pas supérieur au nombre observé dans la population générale ' et qu'au 10 mars, 30 cas ont été signalés parmi les 5 millions de personnes vaccinées avec le vaccin en Europe.





