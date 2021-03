AstraZeneca : l'efficacité du vaccin revue à la baisse

AstraZeneca a annoncé jeudi que son vaccin contre le Covid-19 avait atteint un taux d'efficacité de 76% dans le cadre d'essais cliniques de phase III, un niveau inférieur aux 79% précédemment évoqués.



Le groupe biopharmaceutique explique son vaccin a permis d'éviter les formes symptomatiques de la maladie chez 76% des patients suivis, un taux qui remonte même à 85% chez les plus de 65 ans.



AstraZeneca avait annoncé lundi que son vaccin contre le Covid avait affiché 79% d'efficacité dans la prévention des formes symptomatiques de la maladie dans le cadre de cet essai clinique conduit aux Etats-Unis.



Le laboratoire justifie cette révision à la baisse par l'occurrence de 49 cas supplémentaires de cas symptomatiques de Covid dans son étude, ce qui porte leur nombre total à 190, pour un total de 32.449 participants.



Sur la base de ces résultats, AstraZeneca explique qu'il prévoit de déposer prochainement une demande de mise sur le marché de son vaccin aux Etats-Unis, se disant prêt à livrer plusieurs millions de doses au pays.



Suite à ces annonces, le titre s'inscrivait en petite hausse de 0,3% jeudi matin à la Bourse de Londres. L'action perd néanmoins plus de 11% sur les trois mois écoulés en raison des nombreuses polémiques qui entourent son vaccin.



