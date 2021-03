AstraZeneca : la FDA va se pencher sur le roxadustat

AstraZeneca annonce que la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis va prochainement convoquer un comité consultatif spécialisé afin d'étudier la demande de nouveau médicament pour le roxadustat.



AstraZeneca et FibroGen collaborent au développement et à la commercialisation du roxadustat pour le traitement potentiel de l'anémie notamment aux États-Unis, en Chine, en Australie, en Nouvelle-Zélande ainsi qu'en Asie du Sud-Est.



Les deux laboratoires se sont engagés à travailler avec la FDA afin de pouvoir proposer le roxadustat aux patients souffrant d'anémie de la MRC. La date de la réunion du comité consultatif n'a pas été fixée.



Le roxadustat est approuvé en Chine, au Japon (sous le nom d'Evrenzo) et au Chili pour le traitement de l'anémie de la MRC. L'Agence européenne des médicaments a aussi été sollicitée par Astellas en mai 2020.



