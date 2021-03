AstraZeneca : le régulateur britannique soutient le vaccin

L'Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a estimé jeudi que le public devait continuer à recevoir le vaccin d'AstraZeneca, estimant que ses bénéfices étaient bien supérieurs aux risques encourus.



Réagissant à sa suspension par plusieurs pays européens du fait de possibles caillots sanguins, l'autorité britannique des médicaments confirme que les avantages du vaccin dans la prévention du virus l'emportent 'largement' sur les risques.



'Les gens doivent donc continuer à aller se faire vacciner contre le Covid-19 lorsqu'on leur demande de le faire', indique la MHRA dans un communiqué.



L'autorité de santé explique que sur les 11 millions de doses du vaccin d'AstraZeneca distribuées au Royaume-Uni, seuls cinq cas éventuels de thromboses ont été reportés à ce jour.



A titre de comparaison, le vaccin permet une réduction de 80% du risque d'hospitalisation et de décès liés au Covid, rappelle-t-elle dans son communiqué, évoquant un examen 'approfondi et minutieux' des données collectées.



