AstraZeneca : le vaccin en partie suspendu au Canada

Health Canada, l'autorité canadienne de santé, a annoncé lundi qu'elle avait décidé de ne plus recommander l'utilisation du vaccin contre le Covid-19 d'AstraZeneca chez les adultes les plus jeunes en attendant de disposer de davantage d'informations sur le profil risque/bénéfice du produit.



Dans son communiqué, l'instance explique que le comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) conseille une 'pause' dans la vaccination avec le produit d'AstraZeneca chez les personnes âgées de moins de 55 ans en raison des incidents thrombotiques rapportés en Europe.



Health Canada évoque un 'principe de précaution' jusqu'à la mise à disposition de données cliniques concernant les effets indésirables du vaccin.



L'autorité sanitaire précise qu'à ce jour, elle n'a eu connaissance d'aucun effet secondaire grave concernant le vaccin, pourtant inoculé à une grande partie de la population.



A la Bourse de Londres, l'action AstraZeneca était en baisse de 0,7% mardi matin suite à cette information.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.