AstraZeneca : les premières doses distribuées grâce à Covax

Les premières doses du vaccin contre la Covid développé par AstraZeneca commencent à arriver dans les pays à revenu faible et intermédiaire du monde grâce à Covax, une initiative qui permet de fournir plus largement et plus équitablement les vaccins.



Les premières expéditions réalisées dans le cadre de Covax en fin de semaine dernière à destination du Ghana et de la Côte d'Ivoire. D'autres livraisons sont prévues dans la semaine, aux Philippines, en Indonésie, aux Fidji, en Mongolie et en Moldavie.



D'autres expéditions arriveront dans les semaines à venir dans le but de fournir un total de 142 pays avec des centaines de millions de doses du vaccin dans les mois à venir.



La majorité de ces doses, fabriquées par AstraZeneca et son partenaire de licence Serum Institute of India, seront destinées aux pays à revenu faible et intermédiaire, fait savoir AstraZeneca.



