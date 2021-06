AstraZeneca : les promesses du nirsevimab au sujet du VRS

AstraZeneca annonce avoir conduit un essai de phase II/III visant à évaluer l'innocuité et la tolérabilité du nirsevimab par rapport au Synagis (palivizumab), chez les nourrissons atteints de maladie pulmonaire chronique(MPC), de cardiopathie congénitale (CHD) et/ou de prématurité, exposés à un fort risque d'infection au virus respiratoire syncytial (VRS).



Les données ont montré une innocuité et une tolérabilité comparables au Synagis (palivizumab).



Le nirsevimab est un anticorps à longue durée d'action, utilisant la technologie YTE exclusive d'AstraZeneca, développé par AstraZeneca et Sanofi.



'Nous pensons que le nirsevimab a le potentiel de devenir une vaccination de routine importante et innovante pour tous les nourrissons - ceux nés prématurément ou à terme, en bonne santé ou avec des problèmes de santé', conclut Jean-François Toussaint, responsable mondial de la recherche et du développement, Sanofi Pasteur.



