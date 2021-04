AstraZeneca : réduit la livraison de vaccins pour l'UE

Le Financial Times annonce qu'AstraZeneca prévoit de réduire de moitié ses livraisons de vaccins contre la Covid-19 à destination des pays de l'Europe prévues cette semaine.



Selon le laboratoire, ce retard serait dû à des contretemps liés aux tests d'un lot de vaccins.



AstraZeneca devrait ainsi livrer 1,3 million de doses aux 27 Etats membres de l'UE plus l'Islande et la Norvège, en lieu et place des 2,6 millions de doses prévues, affirme le journal qui précise que cette réduction sera 'uniformément répartie entre les pays'.



Le laboratoire a toutefois déclaré qu'il atteindrait son objectif de livraison de 70 millions de doses au deuxième trimestre, rapporte le Financial Times.



