AstraZeneca : résultats positifs dans le lupus systémique

AstraZeneca a annoncé mercredi que son anticorps expérimental anifrolumab avait permis d'améliorer l'état de santé des patients atteints de lupus érythémateux systémique.



Une nouvelle analyse de données de phase III présentée aujourd'hui à l'occasion du congrès européen de rhumatologie (EULAR) a montré que l'administration du médicament était associée à une amélioration à la fois au niveau des éruptions cutanées et des manifestations de l'arthrite.



Pour rappel, AstraZeneca a déposé des demandes d'homologation sur anifrolumab dans cette indication en Europe, aux Etats-Unis et au Japon, avec des décisions attendues dans le courant du second semestre.



AstraZeneca a également annoncé ce mercredi la signature d'un accord de recherche avec l'allemand Proteros biostructures en vue du développement de traitements novateurs contre le cancer.



