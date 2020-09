AstraZeneca : neuf PDG signent un engagement pour le Covid-19

08/09/2020 | 16:48

Le groupe annonce que neuf PDG signent un engagement pour continuer à faire de la sécurité et du bien-être des personnes vaccinées la priorité absolue dans le développement des premiers vaccins COVID-19.



Les PDG d'AstraZeneca, BioNTech, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Merck, connu sous le nom de MSD en dehors des États-Unis et du Canada, Moderna, Novavax, Pfizer et Sanofi ont annoncé un engagement uni à maintenir l'intégrité du processus scientifique alors qu'ils travaillent à des dépôts et à des approbations réglementaires mondiaux potentiels des premiers vaccins COVID-19.



' Nous pensons que cet engagement contribuera à garantir la confiance du public dans le processus scientifique et réglementaire rigoureux par lequel les vaccins COVID-19 sont évalués et peuvent finalement être approuvés ' indique le groupe.



Ensemble, ces neuf sociétés ont développé collectivement plus de 70 nouveaux vaccins.



