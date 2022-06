AstraZeneca : nouveaux résultats positifs pour Enhertu

AstraZeneca a annoncé hier que des résultats positifs détaillés d'un essai de phase III ont montré qu'Enhertu (trastuzumab deruxtecan) a démontré une survie sans progression (PFS) et une survie globale (OS) supérieures et cliniquement significatives chez les patients précédemment traités avec HER2-low dans certains cancers du sein non résécables et/ou métastatiques avec récepteur hormonal (HR) positif ou HR négatif, par rapport à la chimiothérapie.



Enhertu a ainsi démontré une réduction de 49% du risque de progression de la maladie ou de décès par rapport à la chimiothérapie choisie par le médecin chez les patientes.



Les résultats ont également montré une réduction de 36% du risque de décès avec Enhertu par rapport à la chimiothérapie.



' Les résultats d'aujourd'hui représentent un moment charnière démontrant le potentiel d'Enhertu à redéfinir le traitement des cancers qui peuvent être ciblés par HER2', a commenté Susan Galbraith, vice-présidente exécutive en charge de la R&D en oncologie chez AstraZeneca.





