AstraZeneca : nouvelle dose approuvée pour Imfinzi

AstraZeneca indique que son Imfinzi a été approuvé aux Etats-Unis pour une option de dose supplémentaire, à savoir une dose fixe de 1.500 mg toutes les quatre semaines, permettant de réduire les visites médicales et d'améliorer le confort des patients.



Le laboratoire ajoute que cette approbation porte sur l'ensemble des indications du produit, à savoir le cancer du poumon non à petites cellules non-résécable au stade III après thérapie par chimio-radiation et le cancer de la vessie avancé précédemment traité.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.