AstraZeneca : nouvelle option de dosage pour Imfinzi

AstraZeneca indique avoir reçu de la part de la Commission européenne l'approbation d'une option de dosage moins fréquent pour son Imfinzi dans le traitement du cancer du poumon non à petite cellule non résécable.



Le laboratoire pharmaceutique précise que ce feu vert, qui fait suite à une revue accélérée de l'Agence européenne des médicaments, s'applique aussi au Royaume Uni en dépit de la sortie récente du pays de l'Union européenne.



'Cette option nouvelle de dosage moins fréquent répond à un besoin urgent durant la pandémie, les patients souffrant de cancer du poumon étant particulièrement vulnérables face aux complications résultant de la Covid-19', explique le groupe.



