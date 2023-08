AstraZeneca : nouvelles avancées dans le cancer du poumon

AstraZeneca présentera les avancées de son portefeuille et de son pipeline dans le domaine du cancer du poumon à l'occasion de la Conférence mondiale sur le cancer du poumon (WCLC) de l'Association internationale pour l'étude du cancer du poumon (IASLC), du 9 au 12 septembre 2023.



Plus de 40 résumés présenteront huit nouveaux médicaments approuvés et potentiels d'AstraZeneca, ainsi qu'une présentation de dernière minute portant sur les résultats d'un essai de phase III sur Tagrisso (osimertinib) en association avec une chimiothérapie.



Selon Dave Fredrickson, vice-président exécutif de l'unité commerciale d'oncologie, estime que ces résultats conforteront davantage Tagrisso comme la thérapie de base dans le cancer du poumon non à petites cellules muté par l'EGFR.



