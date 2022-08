AstraZeneca : nouvelles données sur l'insuffisance cardiaque

De nouvelles données montrent que Farxiga réduit considérablement le risque de décès cardiovasculaire chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque.



Une analyse d'essais de phase III a démontré une réduction de la mortalité cardiovasculaire de 14% et une réduction de la mortalité toute cause confondue de 10% chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque.



' Il s'agit du premier médicament contre l'insuffisance cardiaque à démontrer un bénéfice de mortalité sur toute la plage de fraction d'éjection ' indique le groupe.



Ces résultats ont été présentés au Congrès 2022 de la Société européenne de cardiologie à Barcelone, en Espagne, et publiés simultanément dans Nature Medicine.



Le professeur John McMurray, professeur de cardiologie médicale et directeur adjoint de l'Institut des sciences cardiovasculaires et médicales de l'Université de Glasgow, au Royaume-Uni, a déclaré: ' Ces résultats soulignent le rôle précieux que la dapagliflozine peut jouer dans la pratique clinique, car nous pouvons commencer le traitement immédiatement en attendant que la fraction d'éjection soit mesurée '.



