AstraZeneca obtient des autorisations pour des traitements contre le cancer au Japon

(Alliance News) - AstraZeneca PLC a déclaré mercredi avoir obtenu l'autorisation de traiter le cancer chez les adultes au Japon.

La société pharmaceutique basée à Cambridge a déclaré que ses immunothérapies Imfinzi et Imjudo ont été approuvées au Japon pour le traitement des adultes atteints d'un cancer avancé du foie, des voies biliaires et du poumon. "L'approbation d'Imfinzi plus la chimiothérapie apporte le premier régime d'immunothérapie aux patients atteints de CTB curativement non résécable au Japon après plus d'une décennie d'innovation limitée", a déclaré AstraZeneca.

Entre-temps, son inhibiteur sélectif de la tyrosine kinase de Bruton, Calquence, a été approuvé au Japon pour le traitement des adultes atteints de leucémie lymphoïde chronique n'ayant jamais été traités, un type de cancer du sang. Dave Fredrickson, vice-président exécutif de l'unité commerciale Oncologie d'AstraZeneca, a déclaré : "Avec cette approbation, les personnes atteintes de leucémie lymphoïde chronique au Japon peuvent maintenant potentiellement bénéficier de notre médicament dans un cadre plus précoce."

AstraZeneca a déclaré que les approbations étaient basées sur des essais cliniques positifs.

