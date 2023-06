AstraZeneca obtient des résultats positifs pour Imfinzi dans les cancers gastriques

(Alliance News) - AstraZeneca PLC a annoncé vendredi les résultats positifs d'une analyse intermédiaire planifiée d'un essai de phase trois évaluant son médicament Imfinzi dans les cancers de l'estomac et de la jonction gastro-œsophagienne.

La société pharmaceutique a déclaré que les résultats ont montré qu'Imfinzi ajouté à la chimiothérapie néoadjuvante FLOT standard a démontré une "amélioration statistiquement significative et cliniquement significative" dans le critère d'évaluation secondaire clé de la réponse pathologique complète par rapport à la chimiothérapie néoadjuvante seule pour les patients atteints de cancers gastriques et gastro-œsophagiens résécables, au stade précoce et localement avancés.

Le traitement FLOT standard comprend les médicaments de chimiothérapie suivants : fluorouracile, leucovorine, oxaliplatine et docétaxel.

"Ces résultats démontrent une augmentation de la réponse pathologique complète après l'ajout du traitement par durvalumab à la chimiothérapie FLOT et à la chirurgie. Il s'agit d'un premier signe encourageant indiquant que ce schéma thérapeutique peut apporter un bénéfice clinique à long terme pour ces patients, car la réponse pathologique complète a été corrélée à la survie sans événement et à la survie globale dans de nombreux contextes ", a déclaré Josep Tabernero, chef du service d'oncologie médicale à l'hôpital universitaire de Vall d'Hebron, à Barcelone, et investigateur principal de l'étude Matterhorn.

AstraZeneca a déclaré que l'essai se poursuivra comme prévu pour évaluer les premières études de faisabilité et la survie globale.

Les actions de la société basée à Cambridge, en Angleterre, ont clôturé en baisse de 0,9 % à 11 568,45 pence vendredi à Londres.

