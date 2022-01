AstraZeneca : obtient l'examen prioritaire pour Enhertu

AstraZeneca et Daiichi Sankyo annoncent avoir sollicité la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis afin d'obtenir une licence de produit biologique supplémentaire pour Enhertu (trastuzumab deruxtecan) dans le cadre du traitement des patientes adultes aux États-Unis atteintes d'un cancer du sein HER2-positif non résécable ou métastatique et ayant déjà reçu un traitement de base anti-HER2.



Les laboratoires précisent que la demande a été acceptée en examen prioritaire, un statut accordé aux demandes qui ont le potentiel d'offrir 'des améliorations significatives par rapport aux options disponibles'.



La décision de la FDA est attendue au cours du 2e trimestre 2022.



Développé conjointement par AstraZeneca et Daiichi Sankyo, Enhertu associe anticorps et médicament (ADC) ciblant HER2.



Le cancer du sein est le cancer le plus répandu dans le monde, avec plus de deux millions de cas diagnostiqués en 2020, entraînant près de 685 000 décès dans le monde.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.