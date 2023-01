AstraZeneca perd l'autorisation d'utilisation d'urgence pour Evusheld

AstraZeneca PLC - société pharmaceutique basée à Cambridge, Angleterre - Signale que la US Food & Drug Administration a retiré son autorisation pour l'utilisation d'urgence de l'Evusheld, un médicament utilisé pour prévenir le Covid-19 chez les adultes et les adolescents, pour l'utilisation d'urgence pour la prophylaxie pré-exposition du Covid-19 aux États-Unis. Déclare que la FDA se prononcera sur le rétablissement de l'autorisation de l'Evusheld si la prévalence nationale des variantes résistantes diminue à 90%. Explique que le retrait est dû à la fréquence élevée et soutenue des variantes du SRAS-CoV-2 en circulation contre lesquelles Evusheld ne conserve pas de neutralisation in vitro.

Cours actuel de l'action : 10 809,75 pence

Variation sur 12 mois : +22%

Par Abby Amoakuh, journaliste d'Alliance News

