Alexion et AstraZeneca présenteront de nouvelles données cliniques et réelles issues de son portefeuille de neurologie rare de premier plan lors de la réunion annuelle de l'American Academy of Neurology (AAN) à Denver du 13 au 18 avril 2024.



La société présentera 14 résumés, dont cinq présentations orales, portant à la fois sur la myasthénie généralisée (gMG) et le trouble du spectre de la neuromyélite optique (NMOSD).



Les présentations comprennent de nouveaux résultats à long terme des essais pivots de phase III CHAMPION-MG et CHAMPION-NMOSD, ainsi que des données réelles, qui s'ajoutent aux preuves solides à l'appui de l'innocuité et de l'efficacité d'Ultomiris (ravulizumab) et de Soliris (éculizumab) dans la gMG et le NMOSD.



Christophe Hotermans, vice-président senior et responsable des affaires médicales mondiales chez Alexion, a déclaré : ' Ultomiris et Soliris apportent de l'innovation et de l'espoir aux communautés gMG et NMOSD, offrant des options de traitement ayant le potentiel de transformer les soins pour ces maladies débilitantes.



' Nos données à l'AAN présenteront des résultats dans des contextes cliniques et réels qui démontrent clairement le bénéfice durable d'Ultomiris et de Soliris dans ces populations de patients. Nous demeurons déterminés à faire progresser les soins et les solutions novatrices pour les personnes atteintes de ces maladies neurologiques rares '.



