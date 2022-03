AstraZeneca : présente des résultats de LYNPARZA

Merck et AstraZeneca ont annoncé que LYNPARZA (olaparib) a réduit de 32% le risque de décès chez les patientes atteintes d'un cancer du sein précoce à haut risque, HER2-négatif, muté par BRCA, dans l'essai de phase 3 OlympiA.



Dans l'étude OlympiA, LYNPARZA a démontré une amélioration statistiquement significative de la survie globale (OS) par rapport au placebo dans le traitement adjuvant des patientes atteintes d'un cancer du sein précoce à haut risque, muté par la lignée germinale BRCA (gBRCAm), négatif pour le récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2), et traitées par chimiothérapie néoadjuvante ou adjuvante.



' Il s'agit du premier et seul inhibiteur de PARP à démontrer un bénéfice en termes de survie globale chez certaines patientes atteintes d'un cancer du sein au stade précoce, un critère d'évaluation secondaire clé ' indique le groupe.



Ces résultats ont été présentés lors de la séance plénière virtuelle de la Société européenne d'oncologie médicale.



