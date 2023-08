AstraZeneca : présentera 19 résumés lors du congrès de l'ESC

Aujourd'hui à 12:04 Partager

AstraZeneca annonce la présentation de 19 résumés à l'occasion du Congrès de la Société européenne de cardiologie (ESC) du 25 au 28 août 2023.

Le laboratoire assure que ces données mettront en évidence les opportunités d'amélioration de la gestion de l'insuffisance cardiaque (IC) ainsi que 'le leadership d'AstraZeneca dans l'interdépendance des maladies chroniques'.



Parmi ces résumés figureront notamment des analyses sur l'efficacité de Forxiga (dapagliflozine) par rapport à un placebo chez les patients atteints d'IC.



'Nos données présentées à l'ESC 2023 renforcent la complexité et l'interconnexion des maladies cardiorénales et cardiopulmonaires[...]. C'est en comprenant leurs interconnexions que nous pourrons détecter, diagnostiquer et traiter les personnes plus tôt et plus efficacement pour de meilleurs résultats', a indiqué Ruud Dobber, vice-président exécutif et président de l'unité commerciale BioPharmaceuticals d'AstraZeneca.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.