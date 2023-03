AstraZeneca propose une offre globale d'obligations en trois tranches.

AstraZeneca PLC - société pharmaceutique basée à Cambridge, Royaume-Uni - Annonce que sa filiale à part entière, AstraZeneca Finance, propose une offre d'obligations mondiales en trois tranches totalisant 2,25 milliards USD le 28 février. La clôture de l'offre est prévue pour le 3 mars. Les obligations émises par AstraZeneca Finance LLC et entièrement et inconditionnellement garanties par AstraZeneca sont les suivantes : 1,1 milliard USD d'obligations à taux fixe avec un coupon de 4,875%, arrivant à échéance le 3 mars 2028, 650 millions USD d'obligations à taux fixe avec un coupon de 4,900%, arrivant à échéance le 3 mars 2030, et 500 millions USD d'obligations à taux fixe avec un coupon de 4,875%, arrivant à échéance le 3 mars 2033. Prévoit d'utiliser le produit net de la proposition pour le fonctionnement général de l'entreprise, ce qui peut inclure le refinancement de la dette existante.

Cours actuel de l'action : 10 815,57 pence

Variation sur 12 mois : + 16%

Par Jeremy Cutler, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés