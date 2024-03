(Alliance News) - AstraZeneca PLC a annoncé mardi qu'elle allait racheter Fusion Pharmaceuticals Inc, une société biopharmaceutique canadienne en phase clinique qui développe des radioconjugués de "nouvelle génération".

La société pharmaceutique basée à Cambridge a déclaré que ce rachat renforcerait son ambition de transformer le traitement du cancer et les résultats pour les patients en remplaçant les schémas traditionnels comme la chimiothérapie et la radiothérapie par des traitements plus ciblés.

Les radioconjugués de Fusion, qui sont des médicaments délivrant un isotope radioactif directement aux cellules cancéreuses, ciblent un antigène membranaire spécifique de la prostate, ou PSMA, pour le cancer de la prostate. La PSMA est une protéine fortement exprimée dans le cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (CPMR).

Le nouveau traitement potentiel de la société, le FPI-2265, qui fait actuellement l'objet d'un essai de phase 2, pourrait être utilisé pour traiter les patients atteints de CPRCm.

AstraZeneca a déclaré qu'elle achèterait toutes les actions de Fusion pour environ 21,00 USD par action en espèces, plus un droit de valeur contingent non transférable de 3,00 USD par action en espèces, payable à l'atteinte d'une étape réglementaire spécifiée.

La partie initiale en espèces représente une valeur d'environ 2 milliards de dollars, soit une prime de 97 % par rapport au cours de clôture de Fusion, qui était de 10,64 dollars lundi. AstraZeneca a ajouté que l'accord valait jusqu'à 2,4 milliards de dollars, y compris les paiements potentiels maximaux de la valeur conditionnelle.

Les actions de Fusion ont bondi de 95 % à 20,70 USD dans les échanges pré-marché de mardi sur le Nasdaq à New York, après avoir clôturé en hausse de 6,5 % à 10,64 USD lundi.

Les actions d'AstraZeneca étaient en baisse de 0,9 % à 10 198,00 pence chacune mardi matin à Londres.

AstraZeneca s'attend à ce que le rachat, qui est soumis aux conditions habituelles de clôture, soit finalisé au cours du deuxième trimestre 2024. Fusion deviendra une filiale à part entière d'AstraZeneca et poursuivra ses activités au Canada et aux États-Unis.

"Entre trente et cinquante pour cent des patients atteints de cancer reçoivent aujourd'hui une radiothérapie à un moment ou à un autre de leur traitement, et l'acquisition de Fusion renforce notre ambition de transformer cet aspect des soins grâce à des radioconjugués de nouvelle génération. Avec Fusion, nous avons l'opportunité d'accélérer le développement du FPI-2265 en tant que nouveau traitement potentiel du cancer de la prostate, et d'exploiter leur plateforme innovante basée sur l'actinium pour développer des radioconjugués en tant que régimes fondamentaux ", a déclaré Susan Galbraith, vice-présidente exécutive de l'unité de recherche et de développement en oncologie d'AstraZeneca.

