AstraZeneca rapporte une protection contre le VRS chez les nourrissons avec Beyfortus

(Alliance News) - AstraZeneca PLC a déclaré mardi que Beyfortus continue de montrer une protection constante contre le virus respiratoire syncytial chez les nourrissons.

Le VRS est un virus contagieux qui provoque des maladies respiratoires chez les nourrissons, notamment des infections pulmonaires telles que la bronchiolite et la pneumonie.

La société pharmaceutique basée à Cambridge, en Angleterre, a déclaré qu'elle présenterait de nouvelles données sur son portefeuille de vaccins et de thérapies immunitaires contre le VRS lors de la conférence ReSViNe à Lisbonne, au Portugal, mercredi et jeudi.

Astra a déclaré que les données qui mettent en vedette Beyfortus et Synagis renforceront son engagement à aider à protéger les nourrissons contre le VRS. Beyfortus et Synagis sont utilisés pour prévenir les maladies des voies respiratoires inférieures causées par le VRS chez les nouveau-nés.

La société a déclaré que les résultats proviennent de l'essai clinique de phase III "Melody" sur Beyfortus, également connu sous le nom de nirsevimab, qui est un anticorps à action prolongée conçu pour protéger tous les nourrissons pendant leur première saison de VRS avec une seule dose.

Iskra Reic, vice-président exécutif d'Astra pour les vaccins et les thérapies immunitaires, a déclaré : "Je suis fière de l'engagement d'AstraZenecas dans la lutte contre le virus respiratoire syncytial et de notre souci constant d'innover en matière d'anticorps afin de protéger les personnes les plus vulnérables. Nous pensons que Beyfortus a le potentiel de transformer l'approche de la communauté médicale en matière de prévention des infections par le VRS chez les nourrissons, ce qui revêt une importance particulière compte tenu des récentes poussées du virus chez les nourrissons au cours de la dernière saison hivernale."

Astra a ajouté qu'une nouvelle analyse canadienne a montré que Synagis, ou palivizumab, était très rentable.

Les actions étaient en hausse de 0,8% à 11 626,00 pence chacune mardi matin à Londres.

Par Xindi Wei, journaliste d'Alliance News

