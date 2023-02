AstraZeneca réalise des bénéfices alors qu'Alexion augmente ses revenus pour 2022

(Alliance News) - AstraZeneca PLC a annoncé jeudi un revirement de son bénéfice annuel et a enregistré une hausse à deux chiffres de son chiffre d'affaires, malgré un quatrième trimestre plus faible.

La firme pharmaceutique basée à Cambridge, en Angleterre, a déclaré que le revenu total en 2022 a augmenté de 19% à 44,35 milliards de dollars US contre 37,42 milliards de dollars US un an plus tôt, ou de 24% à taux de change constant. Elle a noté que la croissance provenait de tous les domaines thérapeutiques, ainsi que de l'ajout d'Alexion Pharmaceuticals, une acquisition américaine qui a été ajoutée aux comptes d'Astra à partir de juillet 2021.

Les ventes de produits se sont élevées à 43,00 milliards USD, contre 36,54 millions USD un an plus tôt.

AstraZeneca est passé d'une perte de 265 millions de dollars à un bénéfice avant impôts de 2,50 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action de base a bondi de 26% à 6,66 dollars. Le bénéfice d'exploitation a bondi à 31,96 milliards USD, contre 24,98 milliards USD un an plus tôt.

Le fabricant de produits pharmaceutiques a toutefois connu un quatrième trimestre plus faible, le chiffre d'affaires ayant chuté de 7% à 11,21 milliards USD et le BPA de base de 17% à 1,38 USD. La baisse du chiffre d'affaires au cours du trimestre est en partie due au déclin de Vaxzevria, a déclaré Astra. Le chiffre d'affaires hors Vaxzevria a augmenté de 17%.

Astra a annoncé un deuxième dividende intérimaire de 1,97 USD par action, portant son dividende par action pour l'ensemble de l'année à 2,90 USD. Cela représente une légère augmentation par rapport aux 2,87 USD de 2021.

Le président-directeur général Pascal Soriot a déclaré : "L'année 2022 a été marquée par le maintien de solides performances de l'entreprise et l'exécution de notre stratégie de croissance à long terme. Nous avons réalisé d'excellents progrès dans notre pipeline avec un nombre record de 34 autorisations sur les principaux marchés et nous lançons de nouveaux essais de phase avancée pour des médicaments à fort potentiel tels que le camizestrant, le datopotamab deruxtecan et le volrustomig. Notre succès en matière de recherche et développement et l'augmentation du chiffre d'affaires en 2022 démontrent que nous sommes sur la bonne voie pour obtenir une croissance du chiffre d'affaires à la pointe de l'industrie jusqu'en 2025 et au-delà, et nous avons mis AstraZeneca sur la voie de la livraison d'au moins quinze nouveaux médicaments avant la fin de la décennie."

En ce qui concerne l'avenir, Astra s'attend à ce que le chiffre d'affaires en 2023 augmente à des pourcentages à un chiffre de bas à moyen à taux de change constant, ou à des pourcentages à deux chiffres en excluant les médicaments Covid-19. Le BPA de base devrait connaître une croissance élevée à un chiffre ou faible à deux chiffres.

Les actions étaient en hausse de 2,5 % à 11 018,00 pence chacune jeudi matin à Londres.

