AstraZeneca : résultat probant dans la maladie de Wilson

AstraZeneca annonce qu'un essai de phase III portant sur l'ALXN1840 dans la maladie de Wilson a atteint son critère d'évaluation principal, démontrant la supériorité du traitement par rapport aux traitements standard (SoC).



La maladie de Wilson est une maladie génétique rare et progressive qui se caractérise par l'accumulation de cuivre toxique dans les tissus et les organes, entraînant maladie du foie, symptômes psychiatriques et/ou neurologiques.



ALXN1840, potentiel nouveau médicament à prise orale quotidienne, a démontré son efficacité aussi bien chez les patients naïfs de traitement que ceux sous SoC depuis plus de 10 ans.



'ALXN1840 a été généralement bien toléré, la plupart des événements indésirables signalés étant considérés comme légers à modérés, et aucune aggravation neurologique n'a été observée lors de l'instauration du traitement', ajoute le laboratoire.



Par ailleurs, AstraZeneca a annoncé que son Forxiga (dapagliflozine) avait été approuvé au Japon pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique (IRC) chez les adultes avec et sans diabète de type 2 (DT2).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.