AstraZeneca : résultats encourageants dans le cancer du foie

Le 19 janvier 2024

AstraZeneca fait savoir que des résultats positifs d'un essai de phase III ont montré que l'Imfinzi (durvalumab) associé au TACE (une chimio-embolisation qui bloque l'artère hépatique en vue de traiter le cancer du foie) et au bevacizumab avait démontré une amélioration ' statistiquement et cliniquement significative ' de la survie sans progression (SSP) par rapport au TACE seul chez les patients atteints d'un carcinome hépatocellulaire (CHC).



'L'ajout de durvalumab et de bevacizumab à la TACE a réduit le risque de progression de la maladie ou de décès de 23 % chez les patients atteints d'un cancer du foie éligibles à l'embolisation ', précise Bruno Sangro, directeur de l'unité du foie et professeur de médecine à la Clínica Universidad de Navarra, Pampelune (Espagne) et chercheur principal de l'essai.



Les résultats seront présentés aujourd'hui lors du symposium 2024 sur les cancers gastro-intestinaux de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO GI) à San Francisco.



L'essai se poursuivra comme prévu pour évaluer le critère d'évaluation secondaire clé de la survie globale (SG).





