AstraZeneca : résultats positifs dans la neuromyélite optique

AstraZeneca annonce que les résultats positifs détaillés d'un essai de phase III ont montré qu'Ultomiris (ravulizumab) réduisait significativement le risque de rechute chez les adultes atteints d'un trouble du spectre de la neuromyélite optique (NMOSD) par rapport à un groupe ayant reçu un placebo.



Les données ont été présentées aujourd'hui au Congrès du Comité européen pour le traitement et la recherche sur la sclérose en plaques (ECTRIMS).



La NMOSD est une maladie auto-immune rare et débilitante qui affecte le système nerveux central (SNC), y compris la colonne vertébrale et les nerfs optiques.

La plupart des personnes vivant avec la NMOSD connaissent des rechutes imprévisibles, caractérisées par une nouvelle apparition de symptômes neurologiques ou une aggravation de troubles neurologiques existants et peuvent entraîner une invalidité permanente.



' L'essai n'a montré aucune rechute au cours d'une durée médiane de traitement de 73semaines, prouvant que le ravulizumab peut offrir aux patients une réduction durable du risque de rechute avec une administration toutes les huit semaines', a commenté Sean J. Pittock, MD, directeur du laboratoire de neuro-immunologie chez Mayo Clinic.



