AstraZeneca : résultats remarquables dans le cancer du sein

Le 23 octobre 2023 à 10:00 Partager

AstraZeneca a annoncé ce week-end que les résultats mis à jour d'un essai de phase Ib/II ont montré que l'association de datopotamab deruxtecan (Dato-DXd) et Imfinzi (durvalumab) a permis 'des réponses tumorales durables et aucun nouveau signal de sécurité' chez les patients atteints d'un cancer du sein triple négatif (TNBC) avancé ou métastatique non traité.



Environ 300 000 personnes dans le monde reçoivent chaque année un diagnostic de TNBC, le sous-type de cancer du sein le plus agressif.



Les résultats obtenus sont qualifiés de 'très encourageants' avec un taux de réponse de 79%. 'L'ampleur de la réponse est particulièrement remarquable étant donné que la majorité des patients de cette cohorte ont des tumeurs PD-L1 faibles, ce qui représente une population pour laquelle le traitement a longtemps été limité à la chimiothérapie standard', a commenté

Peter Schmid, du Barts Cancer Institute de Londres et chercheur dans l'essai.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.