AstraZeneca : résultats 'sans précédent' pour Enhertu

Les résultats mis à jour de l'étude Destiny de phase II ont montré que le Enhertu (trastuzumab deruxtecan) d'AstraZeneca et Daiichi Sankyo était 'd'une efficacité impressionnante', induisant des réponses durables chez les patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique HER2-positif précédemment traité.



Les patientes traitées par Enhertu (5,4 mg / kg) ont atteint un taux de réponse objective (ORR) de 61,4% et une durée médiane de réponse (DoR) de 20,8 mois. La survie médiane sans progression (SSP) était de 19,4 mois, indique AstraZeneca.



Pour José Baselga, vice-président exécutif, R&D en oncologie chez AstraZeneca, ces résultats sont 'sans précédent'. Des essais supplémentaires sont en cours pour confirmer les résultats observés dans cette étude.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.