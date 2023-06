AstraZeneca salue l'accord avec Quell et les résultats positifs du danicopan

(Alliance News) - AstraZeneca PLC a fait état vendredi de résultats positifs d'essais de phase 3 pour son médicament oral danicopan et a conclu un accord avec la société biopharmaceutique Quell Therapeutics Ltd, basée à Londres.

La société pharmaceutique basée à Cambridge a déclaré avoir conclu un accord avec Quell Therapeutics pour développer des thérapies cellulaires de régulation T pour les maladies auto-immunes. La collaboration porte sur le diabète de type 1 et les maladies inflammatoires de l'intestin. Dans le cadre de cet accord, Astra versera 85 millions de dollars à Quell, qui pourra prétendre à un paiement de plus de 2 milliards de dollars pour les étapes de développement et de commercialisation ultérieures "en cas de succès".

Les modules d'ingénierie des cellules Treg de Quell seront utilisés pour développer des thérapies autologues multi-modulaires à base de cellules Treg pour les principales indications des maladies auto-immunes, a déclaré AstraZeneca. Autologue signifie que les cellules ou les tissus proviennent du même individu, tandis que les indications de maladies sont un signe, un symptôme ou une condition médicale qui peut conduire à la recommandation d'un traitement ou d'un test.

Mene Pangalos, vice-président exécutif de l'unité de recherche et de développement BioPharmaceuticals d'Astra, a déclaré que l'accord "s'inscrit dans notre stratégie visant à cibler les facteurs sous-jacents de la maladie afin d'arrêter ou de ralentir la progression de la maladie et, en fin de compte, d'accélérer la fourniture de soins transformateurs aux patients souffrant de maladies auto-immunes chroniques".

Syncona Ltd, un investisseur londonien dans des sociétés de soins de santé, a pris note de l'annonce et détient une participation de près de 34 % dans Quell, d'une valeur d'environ 107 millions de dollars.

Parallèlement, Astra a salué les résultats positifs d'un essai de phase III concernant son médicament oral danicopan lorsqu'il est utilisé en complément de l'ultomiris ou du soliris. L'ultomiris est un anticorps inhibiteur du complément utilisé pour traiter la maladie auto-immune du spectre de la neuromyélite optique, tandis que le soliris est un anticorps utilisé pour traiter l'hémoglobinurie paroxystique nocturne.

L'essai était axé sur les patients atteints d'hémoglobinurie paroxystique nocturne qui présentent une hémolyse extravasculaire cliniquement significative. L'hémolyse est la destruction des globules rouges.

La société a déclaré que près de 60 % des patients traités par le danicopan ont connu une amélioration de leur taux d'hémoglobine à la semaine 12, alors qu'aucun patient n'a reçu de placebo.

Les actions d'AstraZeneca étaient en hausse de 0,7 % à 11 828,00 pence chacune à Londres vendredi matin.

