AstraZeneca salue l'eplontersen ; Enhertu obtient une nouvelle autorisation

(Alliance News) - AstraZeneca PLC a annoncé lundi des résultats positifs de haut niveau de son essai de phase III Neuro-TTRansform pour l'eplontersen, tandis qu'Enhertu a reçu une nouvelle approbation au Japon.

L'essai portait sur le traitement de la polyneuropathie amyloïde héréditaire médiée par la transthyrétine. "Après 66 semaines, les patients traités avec l'eplontersen ont continué à montrer un changement statistiquement significatif et cliniquement significatif par rapport à la ligne de base par rapport à un groupe placebo externe", a déclaré l'entreprise pharmaceutique basée à Cambridge.

Les résultats sont cohérents avec les résultats précédents publiés en juin, qui montraient des résultats positifs à 35 semaines.

Mene Pangalos, vice-président exécutif de l'unité de recherche et de développement BioPharmaceuticals d'AstraZeneca, a déclaré : "Ces résultats soulignent une fois de plus le potentiel d'eplontersens en tant que traitement de premier ordre pour toutes les formes d'amylose médiée par la transthyrétine, y compris la polyneuropathie et la cardiomyopathie pouvant conduire à l'insuffisance cardiaque.

"Les options thérapeutiques actuellement disponibles étant limitées, il existe un besoin médical urgent et non satisfait de nouvelles thérapies et d'un diagnostic plus précoce et précis pour les différents types de cette maladie systémique, progressive et mortelle.

L'Eplontersen est un médicament expérimental qui cible la réduction de la production de la protéine transthyrétine. La polyneuropathie est le dysfonctionnement simultané de plusieurs nerfs périphériques dans l'ensemble du corps.

Parallèlement, Daiichi Sankyo Co Ltd, partenaire d'AstraZeneca basé à Tokyo, a déclaré qu'Enhertu, un conjugué anticorps-médicament que les deux sociétés développent conjointement, a été approuvé au Japon pour le traitement des adultes atteints d'un cancer du sein non résécable ou récurrent à faible taux d'HER2 après une chimiothérapie préalable.

"Pour la première fois, certains patients au Japon dont les tumeurs ont une faible expression de HER2 disposent d'une option thérapeutique ciblée spécifiquement pour eux", a déclaré Wataru Takasaki, responsable de la division recherche et développement de Daiichi au Japon.

Les actions AstraZeneca étaient en hausse de 1,1 % à 11 196,00 pence chacune à Londres lundi matin, tandis que les actions Daiichi Sankyo ont clôturé en hausse de 0,5 % à Tokyo à 4 694,00 yens.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.