(Alliance News) - AstraZeneca PLC a annoncé lundi que de nouvelles données issues de ses études montrent les effets positifs de Forxiga sur les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque.

Le laboratoire pharmaceutique basé à Cambridge a déclaré que de nouvelles données cardio-pulmonaires issues d'une sous-analyse de l'étude Deliver ont démontré les effets de Forxiga chez des patients souffrant d'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée et de bronchopneumopathie chronique obstructive.

AstraZeneca a déclaré que les patients dont la fonction rénale se détériore semblent bénéficier d'un traitement continu par Forxiga.

La société présentera les données au congrès de la Société européenne de cardiologie à Amsterdam entre vendredi et lundi de la semaine prochaine.

Ruud Dobber, président de l'unité commerciale BioPharmaceuticals d'AstraZeneca, a déclaré que ces données "renforcent la complexité et l'interconnexion des maladies cardio-rénales et cardio-pulmonaires, les maladies d'un système organique ayant un impact négatif sur un autre. C'est en comprenant ces interconnexions que nous pourrons détecter, diagnostiquer et traiter les patients plus tôt et plus efficacement, pour de meilleurs résultats".

Vendredi dernier, AstraZeneca a déclaré que l'Administration nationale chinoise des produits médicaux avait approuvé Forxiga pour les patients adultes souffrant d'insuffisance cardiaque chronique symptomatique. Ce médicament avait déjà été approuvé en Chine pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection réduite.

Outre le traitement de l'insuffisance cardiaque, Forxiga est également approuvé dans l'UE pour le traitement du diabète de type 2 et des maladies rénales chroniques.

