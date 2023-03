AstraZeneca salue les résultats des essais des médicaments anticancéreux Imfinzi et Tagrisso

(Alliance News) - AstraZeneca PLC a salué jeudi les résultats des essais de phase 3 de ses médicaments contre le cancer du poumon Imfinzi et Tagrisso.

La société pharmaceutique basée à Cambridge a déclaré qu'Imfinzi, en association avec une chimiothérapie néoadjuvante avant la chirurgie, a montré une amélioration significative de la survie sans événement pour les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules résécable à un stade précoce.

AstraZeneca a déclaré que l'essai se poursuivra pour évaluer la survie sans maladie et la survie globale.

Entre-temps, Tagrisso a démontré un "fort" bénéfice en termes de survie globale pour les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules muté dans le récepteur du facteur de croissance épidermique à un stade précoce, après une résection complète de la tumeur dans un but curatif.

Susan Galbraith, vice-présidente exécutive de l'unité de recherche et développement en oncologie d'AstraZeneca, a déclaré : "L'essai ADAURA a permis d'apporter le premier médicament ciblé aux patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules EGFR à un stade précoce. Aujourd'hui, ces résultats enthousiasmants sur la survie globale valident Tagrisso en tant que norme de soins dans ce contexte et renforcent l'importance du diagnostic précoce et du dépistage de la mutation de l'EGFR dans le cancer du poumon."

Les actions d'AstraZeneca ont augmenté de 0,6 % à 10 890,00 pence chacune jeudi matin à Londres.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.