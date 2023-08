(Alliance News) - AstraZeneca PLC a annoncé vendredi que son médicament Forxiga avait été approuvé en Chine pour certains adultes afin de réduire le risque de décès et d'hospitalisation d'origine cardiovasculaire.

La société pharmaceutique basée à Cambridge a déclaré que l'approbation de l'Administration nationale des produits médicaux de Chine concernait les patients adultes souffrant d'insuffisance cardiaque chronique symptomatique. Le médicament avait déjà été autorisé en Chine pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection réduite.

Forxiga est "le premier et le seul traitement de l'insuffisance cardiaque avec un bénéfice prouvé en termes de mortalité", a déclaré AstraZeneca.

Ruud Dobber, vice-président exécutif et président de l'unité commerciale BioPharmaceuticals d'AstraZeneca, a déclaré : "Cette indication élargie pour Forxiga chez les adultes souffrant d'insuffisance cardiaque chronique symptomatique sur l'ensemble de la fraction d'éjection est une avancée significative pour les patients. Elle représente un tournant passionnant dans la lutte contre l'insuffisance cardiaque, compte tenu des besoins thérapeutiques non satisfaits et de l'absence, jusqu'à présent, de traitements permettant de réduire la mortalité dans ce contexte. Surtout, ce développement souligne notre engagement à accélérer la détection précoce et les soins coordonnés, afin de répondre aux complexités de l'insuffisance cardiaque à travers le spectre de la maladie".

L'insuffisance cardiaque touche environ 4,5 millions de personnes en Chine.

"Les patients dont la fraction d'éjection est supérieure à 40 % courent un plus grand risque de décès et d'hospitalisation et sont confrontés à un fardeau particulièrement lourd de symptômes et de limitations physiques, et ont par conséquent une mauvaise qualité de vie", a déclaré AstraZeneca, citant une étude de 2018 qui est entre autres publiée dans le National Center for Biotechnology Information (centre national d'information sur les biotechnologies) des États-Unis.

Outre le traitement de l'insuffisance cardiaque, Forxiga est également utilisé pour traiter le diabète de type 2 et les maladies rénales chroniques.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.