AstraZeneca : travaille sur un inhalateur avec Honeywell

AstraZeneca annonce s'associer avec la société Honeywell afin de développer une nouvelle génération d'inhalateurs - soit le dispositif permettant d'absorber les médicaments respiratoires.



Ces nouveaux inhalateurs utiliseront le gaz HFO-1234ze comme propulseur, un produit qui dispose d'un potentiel de réchauffement global réduit jusqu'à 99,9% par rapport aux gaz propulseurs actuellement sur le marché.



L'annonce d'aujourd'hui coïncide par ailleurs avec la publication du rapport annuel sur le développement durable de la société et démontre les progrès de son programme phare de développement durable, Ambition Zero Carbon.



Le rapport indique notamment que la totalité de l'électricité désormais importée par AstraZeneca provient désormais de sources renouvelables et que la société a réalisé une réduction de 59 % de ses émissions de gaz à effet de serre dans les scopes1 et 2 depuis 2015.





