AstraZeneca : un antidiabétique autorisé pour les enfants

AstraZeneca a annoncé vendredi que son traitement contre le diabète de type 2, Bydureon BCise, avait été approuvé aux Etats-Unis pour les patients pédiatriques.



Cette suspension injectable à libération prolongée, administrée une fois par semaine, est désormais indiquée comme traitement d'appoint à un régime alimentaire et à l'exercice physique chez les patients âgés de 10 à 17 ans



Il s'agit de la première fois que la Food and Drug Administration (FDA) autorise un analogue du peptide-1 semblable au glucagon (GLP-1) pour cette tranche de la population.



Considéré comme 'rare' il y a encore 40 ans, le diabète de type 2 chez les enfants s'est considérablement développé depuis le milieu des années 90, tout particulièrement aux Etats-Unis où la part d'enfants obèses ou en surpoids ne cesse de progresser.



