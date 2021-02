AstraZeneca : un essai non concluant pour Imfinzi

AstraZeneca annonce que l'essai de phase III portant sur l'Imfinzi (durvalumab) n'a pas atteint le critère principal d'amélioration de la survie globale (SG) par rapport à la norme de soins (chimiothérapie + cetuximab), dans le traitement de première intention des patients atteints de carcinome épidermoïde récurrent ou métastatique de la tête et du cou (HNSCC).



Par ailleurs, l'association d'Imfinzi et de tremelimumab n'a pas démontré de bénéfice pour la SG chez les patients, rapporte AstraZeneca.



'Le cancer métastatique de la tête et du cou est une maladie complexe et difficile, avec un mauvais pronostic. Bien que nous soyons déçus par ces résultats, les connaissances de l'essai de phase III feront progresser notre compréhension et notre application de l'immunothérapie dans l'ensemble de notre programme de développement clinique', a commenté Dave Fredrickson, vice-président exécutif de l'unité commerciale Oncologie chez AstraZeneca.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.