AstraZeneca : un traitement approuvé au Japon

Le groupe annonce qu'Imfinzi plus Imjudo a été approuvé au Japon pour les cancers avancés du foie et du poumon non à petites cellules, et Imfinzi a été approuvé pour les cancers des voies biliaires et du foie non résécables.Les approbations autorisent Imfinzi en association avec Imjudo pour le traitement des patients adultes atteints d'un carcinome hépatocellulaire (CHC) non résécable et pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) non résécable, avancé ou récidivant en association avec une chimiothérapie.Imfinzi a également été autorisé pour le traitement des patients adultes atteints d'un CHC non résécable en monothérapie et pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer des voies biliaires (CTB) curativement non résécable en association avec une chimiothérapie (gemcitabine plus cisplatine).Les approbations sont basées sur les résultats positifs des essais de phase III HIMALAYA et TOPAZ-1, chacun publié dans le New England Journal of Medicine Evidence et l'essai de phase III POSEIDON, publié dans le Journal of Clinical Oncology.Dave Fredrickson, vice-président exécutif, Oncology Business Unit, AstraZeneca, a déclaré : ' Grâce à ces approbations pour Imfinzi et Imjudo, les patients japonais peuvent désormais être traités avec de nouveaux schémas thérapeutiques basés sur l'immunothérapie qui ont démontré des avantages significatifs en termes de survie dans trois cancers complexes de mauvais pronostic. '