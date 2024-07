AstraZeneca : un traitement du cancer approuvé par l'UE

Le groupe annonce que Tagrisso avec l'ajout d'une chimiothérapie a été approuvée par l'Union Européennes (UE) comme nouveau traitement de 1ère intention pour les patients atteints d'un cancer du poumon avancé muté par EGFR.



L'approbation de la Commission européenne fait suite à l'avis positif du Comité des médicaments à usage humain et est basée sur les résultats de l'essai de phase III FLAURA2 publiés dans The New England Journal of Medicine.



Dans l'essai, Tagrisso, associé à une chimiothérapie, a réduit le risque de progression de la maladie ou de décès de 38 %, d'après l'évaluation de l'investigateur, par rapport à Tagrisso en monothérapie, qui constitue la norme de soins mondiale de première intention.



La survie médiane sans progression (SSP) était de 25,5 mois pour les patients traités par Tagrisso plus chimiothérapie, soit une amélioration de 8,8 mois par rapport à Tagrisso en monothérapie (16,7 mois).



Dave Fredrickson, vice-président exécutif de l'unité commerciale d'oncologie d'AstraZeneca, a déclaré : ' Cette approbation renforce Tagrisso en tant que traitement de base du cancer du poumon muté par EGFR, soit en monothérapie, soit en association avec une chimiothérapie. Ceci est particulièrement important pour les personnes atteintes d'une maladie plus agressive, notamment les patients dont le cancer s'est propagé au cerveau et ceux présentant des mutations L858R'.



