Astrazeneca : devrait reprendre rapidement ses essais du Covid

10/09/2020 | 11:35

Les essais cliniques sur le Covid 19 d'Astrazeneca développé avec l'Université d'Oxford pourraient reprendre des la semaine prochaine indique le Financial Times.



La raison pour laquelle les essais ont été arrêtés vient selon le FT d'un problème de moelle épinière chez un patient britannique rapporte Aurel BGC. Ce type d'inflammation peut survenir à la suite d'une infection virale.



' Il reste à démontrer que le vaccin n'est pas à l'origine de ce problème de santé ' indique le bureau d'analyses.



Rappelons qu'AstraZeneca a confirmé hier la mise en pause de la phase 3 de son vaccin sur le COVID-19 suite à la suspicion d'un effet secondaire grave.



Précisons que Moderna et BioNTech, en lice pour être les premiers autorisés n'ont, eux, pas mis en pause leurs essais indique Oddo.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.