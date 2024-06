(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres devrait faire du surplace ce mardi, l'effondrement des actions technologiques américaines durant la nuit ayant freiné l'enthousiasme.

Nvidia a été l'une des entreprises les plus touchées par cette chute, le fabricant de puces ayant perdu 6,7%.

"La chute a été soudaine, juste après que l'entreprise a volé à Microsoft le statut d'entreprise la plus précieuse au monde la semaine dernière. Il n'y a pas eu de mauvaises nouvelles concernant les fondamentaux de l'entreprise sur le fil d'actualité, pas de dégradations de la part des analystes, pas de prévisions en baisse, pas de rumeurs de ralentissement des ventes. C'est juste que la fin du dernier trimestre et le premier semestre ont pu amener certains investisseurs à prendre des bénéfices et à se mettre sur la touche", a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

"Une question que tout le monde se pose est de savoir si les bonnes nouvelles de la semaine dernière ont marqué la fin de la montée en flèche de Nvidia, et si la chute de ces trois derniers jours est le début d'une correction à la baisse plus importante".

En ce qui concerne les entreprises britanniques, AstraZeneca a annoncé des résultats mitigés pour son médicament Imfinzi, tandis que Land Securities a augmenté sa participation dans un actif commercial.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en baisse de 0,1 % à 8 273,45

----------

Hang Seng : en baisse de 0,1 % à 18 026,28

Nikkei 225 : en hausse de 1,0 % à 39 173,15

S&P/ASX 200 : en hausse de 1,4 % à 7 838,80

----------

DJIA : clôture en hausse de 260,88 points, 0,7%, à 39 411,21

S&P 500 : clôture en baisse de 0,3% à 5 447,87

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 1,1% à 17 496,82

----------

EUR : en hausse à 1,0736 USD (1,0728 USD)

GBP : baisse à 1,2689 USD (1,2691 USD)

USD : en baisse à 159,49 JPY (159,69 JPY)

OR : en baisse à 2 326,60 USD l'once (2 331,10 USD)

PÉTROLE (Brent) : en hausse à 85,10 USD le baril (85,07 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ECONOMIE

----------

Les événements économiques clés de mardi sont encore à venir :

14:00 BST Indice des prix des logements aux Etats-Unis

15:00 BST Indice de confiance des consommateurs américains

15:00 BST Indice manufacturier de la Fed de Richmond (États-Unis)

17:00 BST Le gouverneur de la Réserve fédérale américaine Lisa Cook s'exprime

19:10 BST Discours de Michelle Bowman, gouverneur de la Réserve fédérale américaine

----------

Les efforts du premier ministre britannique Rishi Sunak pour remettre sur les rails la campagne chancelante des conservateurs continuent d'être entravés par le scandale des paris le jour du scrutin. Au cours du week-end, il est apparu qu'un autre haut fonctionnaire conservateur devait répondre à des questions concernant des paris placés sur les élections de juillet dans les jours précédant l'annonce par le Premier ministre de son départ pour le pays. Cela porte à quatre le nombre de personnes impliquées dans les allégations examinées par la Commission des jeux de hasard, dont deux des candidats du parti qui se présentent actuellement aux élections. Alors que les partis d'opposition pressent les Tories de faire toute la lumière sur l'étendue de l'enquête de la commission, M. Sunak a pu rassurer les journalistes en affirmant qu'au moins une personne était hors de cause : lui-même. Le Premier ministre a déclaré que depuis qu'il est député, il n'a jamais parié sur la politique et que sa famille n'a rien à craindre non plus. "La Commission des jeux de hasard ne parle pas des personnes sur lesquelles elle enquête", a-t-il déclaré aux journalistes lors d'une tournée de campagne à Édimbourg. "Ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas connaissance d'un autre candidat sur lequel ils se penchent. L'ancien ministre de la défense, Tobias Ellwood, a déclaré qu'il s'agissait d'une "distraction profondément inutile et auto-infligée" qui pourrait leur coûter des sièges.

----------

Le premier ministre chinois a appelé mardi les pays à "s'opposer au découplage", alors que les tensions économiques couvent entre Pékin et l'UE, un partenaire commercial clé qui s'apprête à imposer de nouveaux droits de douane sur les véhicules électriques chinois le mois prochain. Les frictions entre l'Occident et la deuxième économie mondiale se sont intensifiées ces dernières années, alors que des points chauds géopolitiques apparaissent dans le monde entier et que Pékin et Washington se disputent la suprématie dans le domaine des technologies de pointe. "Nous devrions largement ouvrir nos esprits, travailler en étroite collaboration, abandonner les formations de camps (et) nous opposer au découplage", a déclaré Li Qiang, le deuxième dirigeant chinois chargé par le président Xi Jinping de gérer les affaires économiques. M. Li a tenu ces propos lors d'un discours prononcé à l'occasion de l'ouverture d'une conférence du Forum économique mondial, connue sous le nom de "Davos d'été", qui s'est tenue cette année dans la ville de Dalian, dans le nord-est de la Chine.

----------

L'Union européenne a imposé lundi des sanctions à 19 entreprises chinoises afin de punir ce que l'Occident considère comme le soutien de Pékin à la guerre menée par la Russie en Ukraine. La liste publiée au Journal officiel de l'UE comprend plusieurs entreprises situées à Hong Kong ainsi que deux géants mondiaux des satellites. Le quatorzième train de sanctions contre la Russie a ajouté 61 nouvelles entreprises à la liste des entités accusées de "soutenir directement le complexe militaro-industriel russe" dans la guerre en Ukraine, ce qui porte le total à 675 entreprises. Ces entreprises sont désormais soumises à des restrictions draconiennes concernant les ventes de "biens et technologies à double usage" qui pourraient être utilisés pour "renforcer le secteur de la défense et de la sécurité de la Russie". La Chine nie les accusations occidentales selon lesquelles elle soutiendrait la campagne militaire de la Russie.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

Berenberg relève Admiral à 'achat' (hold) - objectif de prix 3,127 (2,973) pence

----------

Berenberg abaisse Direct Line à "hold" (acheter) - objectif de cours 220 pence

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

AstraZeneca a déclaré que son médicament Imfinzi a atteint à la fois ses objectifs primaires et secondaires dans une étude sur les personnes souffrant d'un cancer de la vessie. Imfinzi a montré une "amélioration statistiquement significative et cliniquement significative" de la survie sans événement, répondant ainsi à son critère d'évaluation principal. La survie sans événement est la durée pendant laquelle le patient ne présente aucune complication après la fin d'un traitement. Le critère d'évaluation secondaire, à savoir l'amélioration de la survie globale par rapport à la chimiothérapie néoadjuvante, a également été atteint. "Les résultats de Niagara appuient notre stratégie visant à faire passer l'immunothérapie aux premiers stades du traitement du cancer. Ce schéma périopératoire avec Imfinzi a amélioré la survie et réduit le taux de récidive ou de progression de la maladie chez les patients. Nous sommes impatients de mettre à la disposition des patients, dès que possible, ce traitement qui pourrait transformer la norme de soins", a déclaré Susan Galbraith, vice-présidente exécutive de la R&D en oncologie d'Astra. Moins prometteur, Imfinzi n'a pas atteint de "signification statistique pour le critère principal de survie sans maladie" par rapport au placebo dans une étude sur les patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules. Galbraith a déclaré que l'entreprise était "déçue" par ces résultats. "Imfinzi a contribué à modifier le paysage thérapeutique et a fait l'objet de plusieurs essais de phase III positifs pour les patients atteints d'un cancer du poumon à des stades plus précoces. Nous sommes déterminés à répondre aux besoins non satisfaits dans le domaine du cancer du poumon grâce à notre vaste programme de développement", a ajouté M. Galbraith. Par ailleurs, Astra a noté que son traitement Tagrisso, avec l'ajout d'une forme de chimiothérapie, a été approuvé au Japon comme traitement de première ligne pour certains adultes atteints de cancer du poumon non à petites cellules.

----------

Land Securities a déclaré avoir conclu un accord pour augmenter sa participation dans l'actif commercial Bluewater dans le Kent. L'investisseur immobilier détient désormais un peu plus de 66 % de l'actif, après avoir conclu l'achat d'une participation supplémentaire auprès de GIC pour 120 millions de livres sterling. "Sur la base des revenus générés par l'investissement existant de Landsec dans Bluewater au cours de l'année jusqu'en mars 2024, cette acquisition augmente les revenus locatifs nets de la société de 10,3 millions de livres sterling sur une base annualisée. Cette transaction est conforme à l'objectif de Landsec d'accroître ses investissements dans les principales destinations commerciales, en recyclant le capital de ses récentes cessions non essentielles de manière à accroître les revenus", a ajouté la société.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

Hipgnosis Songs Fund a déclaré que son rachat par Blackstone pour un montant de 1,59 milliard de dollars s'était rapproché. L'autorisation de fusion aux États-Unis et au Royaume-Uni a été obtenue, et il ne reste plus que les approbations du tribunal et des assemblées générales, ainsi que l'approbation habituelle de la transaction par le tribunal, qui constituent les obstacles restants. HSF s'attend toujours à ce que l'opération soit scellée d'ici à la fin du mois de juillet. Au début du mois de juin, HSF a soutenu une offre de rachat légèrement améliorée de la part de la société américaine de capital-investissement. Blackstone avait porté son offre à 1,31 USD par action Hipgnosis, contre 1,30 USD précédemment. Cette offre a été faite alors que le seul rival déclaré de Blackstone pour le rachat d'Hipgnosis, Concord Chorus, s'est retiré de la course, ne voulant pas relever sa propre offre de 1,25 USD par action.

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

Saga a déclaré que ses résultats étaient conformes à ses attentes quatre mois après le début de son exercice financier. Au cours de la période allant jusqu'au 24 juin, le fournisseur de services d'assurance et de voyage pour les personnes âgées de 50 ans et plus a déclaré avoir pris un "bon départ". "Le groupe a réalisé des résultats conformes aux attentes pour les quatre premiers mois et reste sur la bonne voie pour l'ensemble de l'année", a-t-il ajouté. Les coefficients de remplissage de ses activités de croisières océaniques et fluviales sont plus élevés d'une année sur l'autre, tandis que les réservations de voyages sont également en hausse. Le chiffre d'affaires des réservations de voyage est en hausse de 14 %, grâce à l'augmentation du nombre de passagers. Par ailleurs, la compagnie a ajouté : "Les conditions du marché de l'assurance restent difficiles. Nous prenons des mesures pour stabiliser notre activité de courtage et nous voyons les premiers signes des bénéfices attendus dans l'assurance automobile. L'émergence d'une inflation nette des taux en habitation signifie que les mesures prises devraient avoir moins d'impact dans l'ensemble. Les résultats pour le semestre clos le 31 juillet seront publiés le 2 octobre.

----------

Le détaillant automobile Vertu Motors s'attend à des résultats annuels conformes aux attentes, après une activité commerciale "positive" au cours des trois mois précédant la fin du mois de mai. Au cours de ce trimestre, Vertu Motors a enregistré une croissance de 6,8 % du volume des ventes de voitures neuves et de Motability à périmètre constant. Motability est un programme qui permet aux personnes handicapées, à leurs familles et aux personnes qui s'occupent d'elles de bénéficier d'un véhicule à un prix abordable. Vertu a noté que "l'augmentation des remises" a nui aux marges. Les marges sur les véhicules neufs à l'identique ont été de 7,4 %, en baisse par rapport aux 8,1 % enregistrés 12 mois plus tôt. Vertu a noté une "augmentation de la gamme Motability avec des marges plus faibles et des remises plus importantes". Vertu a ajouté : "Le conseil d'administration a été encouragé par les résultats commerciaux de la période. Le mandat d'émission zéro pour forcer l'adoption de véhicules à émission zéro vendus au Royaume-Uni a le potentiel de créer de la volatilité sur le marché des voitures neuves. Cela pourrait se traduire par une réduction de l'offre de voitures neuves à essence et diesel au cours des prochaines périodes et entraînerait un renforcement de la valeur des voitures d'occasion à essence et diesel".

----------

Funding Circle a déclaré avoir conclu un accord pour vendre ses activités aux États-Unis, ce qui permettra au fournisseur de services financiers aux petites entreprises de se concentrer sur son offre au Royaume-Uni. Funding Circle vendra sa branche américaine à iBusiness Funding LLC pour un montant de 33 millions de livres sterling en espèces. La vente porte sur tous les portefeuilles de prêts. "Le produit de la transaction sera revu en fonction de notre cadre d'allocation du capital", a ajouté la société. La transaction devrait être finalisée d'ici la fin du mois de juin. Lisa Jacobs, directrice générale de Funding Circle, a ajouté : "En mars, j'ai annoncé que nous allions simplifier nos activités en nous retirant des États-Unis et en nous concentrant sur la croissance rentable de nos activités au Royaume-Uni. Parallèlement aux mesures de restructuration annoncées en mai au Royaume-Uni, nous poursuivons la mise en œuvre de ce plan avec la vente des activités américaines à IBF. Les activités britanniques sont en passe d'être rentables au second semestre, conformément à nos prévisions.

----------

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.