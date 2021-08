Confinés et fatigués: Les électeurs australiens mettent en garde le Premier ministre

SYDNEY, 20 août (Reuters) - Alors que l'Australie est en proie à une troisième vague de l'épidémie de coronavirus, les derniers sondages montrent que la coalition dirigée par le parti libéral du Premier ministre australien Scott Morrison perdrait probablement sa faible majorité au sein du parlement lors des prochaines élections fédérales qui doivent se dérouler l'an prochain.

L'exposition de l'Australie à la pandémie reste faible par rapport à de nombreux autres pays développés, avec un total d'un peu plus de 41.400 cas et 971 décès, et pendant plusieurs mois, le pays a semblé sortir de la crise. Mais la propagation du variant Delta a mis en évidence la lenteur du programme de vaccination du pays.

Seulement 30% des personnes âgées de 16 ans et plus ont été entièrement vaccinées après une accélération des vaccinations ces dernières semaines.

"Le problème, c'est que Morrison a placé la barre très haut", a déclaré John Hewson, ancien chef du Parti libéral. "L'Australie était an avance avec peu ou pas de cas, et maintenant il doit gérer l'épidémie."

Le pays a enregistré 754 cas jeudi, la plus forte augmentation en une journée, depuis le précédent pic il y a un an. La plupart des cas ont été recensés dans l'ouest de Sydney qui abrite environ 2,5 millions de personnes.

La colère grandit dans cette région alors que le confinement qui dure depuis deux mois ne semble pas avoir endigué l'épidémie, mais a eu un impact sévère sur les entreprises locales.

Selon les règles australiennes, le gouvernement doit convoquer et organiser des élections avant le mois de mai de l'année prochaine. Il est largement supposé qu'il le fera le plus tard possible pour permettre au programme de vaccination de progresser, et aux voyages d'être rétablis. (Jonathan Barrett; version française Camille Raynaud)