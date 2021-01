Coronavirus-Bruxelles souhaite que 70% des adultes européens soient vaccinés d'ici l'été

BRUXELLES, 19 janvier (Reuters) - Les Etats membres de l'Union européenne doivent accélérer leurs campagnes de vaccination afin que 70% des adultes soient vaccinés d'ici l'été, a déclaré mardi la Commission européenne.

L'exécutif communautaire recommande de vacciner d'ici mars "au moins 80% des personnes de plus de 80 ans" et 80% des professionnels de santé et de l'aide sociale de chacun des pays membres, précise-t-elle dans un communiqué.

Pour atteindre l'objectif de 70%, 200 millions de personnes doivent recevoir deux doses de vaccin.

Environ cinq millions d'Européens ont reçu la première depuis le début de la campagne, fin décembre, selon la Commission.

Pour atteindre ses objectifs, elle s'engage, avec les Etats membres et l'Agence européenne du médicament, à coopérer avec le secteur privé afin de favoriser l'augmentation des capacités de production.

L'UE a commandé près de 2,3 milliards de doses aux producteurs de vaccins, mais deux seulement - ceux de Moderna et de Pfizer-BioNTech - ont jusqu'ici été approuvés.

Bruxelles s'attend à ce que 600 millions de doses du vaccin de Pfizer et BioNTech soient livrées d'ici la fin de l'année, malgré les difficultés logistiques initiales.

Moderna prévoit de son côté la livraison d'au moins 80 millions de doses d'ici le troisième trimestre.

L'approbation par l'UE des vaccins développés par AstraZeneca et Johnson & Johnson est attendue dans les prochaines semaines.

Chaque État membre détermine lui-même le rythme des campagnes de vaccination et les personnes prioritaires. Les recommandations de la Commission européenne ne sont pas contraignantes.

(Marc Angrand et Anait Miridzhanian, édité par Jean-Philippe Lefief)