Coronavirus-Feu vert européen au vaccin anti-COVID-19 de Novavax

PARIS, 20 décembre (Reuters) - L'Agence européenne des médicaments (AEM) a recommandé lundi d'accorder une autorisation de mise sur le marché au vaccin contre le COVID-19 de la biotech américaine Novavax, nommé Nuvaxovid.

Ce vaccin double dose, qui n'utilise pas la technologie de l'ARN messager (ARNm), est composé de particules de protéines virales recombinantes (des copies de certaines parties de la protéine "Spike" du virus obtenues par génie génétique) associées à un adjuvant, qui stimule le système immunitaire.

Cette validation du Nuvaxovid à l'issue d'une réunion extraordinaire du comité des médicaments à usage humain (CMUH) de l'AEM en fait le cinquième vaccin autorisé dans l'Union euroépenne, après les deux vaccins à ARNm (Comirnaty de Pfizer et BioNTech, Spikevax de Moderna <) et les deux vaccins à vecteurs viraux (Vaxzevria d'AstraZeneca et le vaccin de Janssen, filiale de Johnson & Johnson). (Rédigé par Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)